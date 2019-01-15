Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükseldi
Irmak kenarındaki bazı tesisler ile narenciye bahçelerini su bastı15 Ocak 2019 Salı 17:05
ANTALYA (AA) - Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Manavgat Irmağı'ndaki su seviyesi yükseldi.
Kentte etkili olan kuvvetli yağış, Manavgat Irmağı'nın beslendiği Naras, Manavgat ve Oymapınar Barajları'nda su seviyesi artınca Manavgat Barajı'nın kapakları açıldı.
Barajdan bırakılan sular nedeniyle Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükseldi. Ünlü Manavgat Şelalesi'nin alt ve üst kısımlarındaki su seviyesi eşitlendi. Şelale görünmez hale geldi.
Irmak kenarındaki birçok işletmeyi ve narenciye bahçelerini su bastı. Baskın nedeniyle işletme sahipleri zor anlar yaşadı.
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