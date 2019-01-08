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Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükseldi

Antalya'da son günlerde etkili olan yağışlar Manavgat Irmağı'ndaki su seviyesini yükseltirken, Manavgat Şelalesi'ndeki bazı tesisler su altında kaldı.

08 Ocak 2019 Salı 07:04
Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükseldi

Antalya'da Manavgat Irmağı'ndasu seviyesinin yükselmesi nedeniyle şelale tesislerinde bazı iş yerleri su altında kaldı.

Son günlerde etkili olan yağışlarla Manavgat Irmağı'nın beslediği Manavgat ve Oymapınar barajlarında su seviyesi yükseldi. Barajlardaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Manavgat Barajı'ndan fazla su salınması Manavgat Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesine sebep oldu. Suların yükselmesiyle dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde şelalenin alt ve üst kısımlarındaki su seviyesi eşitlendi.

Her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği şelalede seyir teraslarının bir bölümü debinin yükselmesi sonucu su altında kaldı. Şelale tesislerinde birçok iş yerini su basarken, işletme sahipleri önceden yapılan uyarılarla iş yerlerini boşaltarak mallarını kurtardı. Şelaleyi görmeye gelen az sayıda yerli ve yabancı turist de şelaledeki taşkını şaşkınlıkla izledi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışların barajlardaki su seviyesini yükselttiğini belirterek Manavgat Barajı'ndan kontrollü olarak normalden 150 metreküp daha fazla su salındığını söyledi. Vatandaşların ve işletme sahiplerinin ilgili kurumlar tarafından uyarıldığını ifade eden Yiğit, gelecek yağışlara göre tedbir amaçlı barajlardan su salınımının devam edeceğini kaydetti.

Şelale tesislerinde iş yeri bulunan İbrahim Günseven, barajlardaki su seviyesinin yükselmesi sonucu baraj kapağının açılarak ırmağa su salındığını ifade ederek "Bizlere de haber vererek suyu saldılar. Görüldüğü gibi şu an tesisler su altında. Bizim işletme olarak zararımız yok ama şelaleyi ziyarete gelen turistler bu manzara ile karşılaşıyor." diye konuştu.

Şelaleyi gezmeye gelen Mehmet Çaylı, Hatay'dan Antalya'ya eğitim semineri için geldiklerini belirterek "Geçen cuma günü şelaleye gelmiştik. Tabii o zaman su seviyesi düşüktü. Şelaleyi gezmiştik. Bugün tekrar geldik. Nehir taşmış, şelale taşmış, sular yükselmiş. Şelale gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 08:23
  1. Hatay
  2. Antalya
  3. Manavgat Irmağı
  4. su seviyesi
  5. Anadolu Ajansı

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