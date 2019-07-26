0553 313 94 23

Manavgat Irmağı’nda kaybolan gencin cesedine 12 saat sonra ulaşıldı

Antalya’da yüzmek için girdiği Manavgat Irmağı’nda kaybolan gencin cansız bedenine 12 saat sonra ulaşıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:16
Manavgat Irmağı’nda kaybolan gencin cesedine 12 saat sonra ulaşıldı

Antalya’da yüzmek için girdiği Manavgat Irmağı’nda kaybolan gencin cansız bedenine 12 saat sonra ulaşıldı.


Dün akşam saatlerinde iş arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak amacıyla Ulukapı Mahallesi Priz mevkiine gelen Fatih Salih isimli genç, serinlemek için girdiği Manavgat Irmağında girdaba kapılarak kayboldu. Yanındaki arkadaşları ve aynı yerde piknik yapan vatandaşlar talihsiz genci kurtarmak istese de başarılı olamadı. Bir otelde garson olarak çalıştığı öğrenilen Fatih Salih’in ırmakta kaybolduğunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekibi,Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi havanın karanlık olması nedeniyle sonar cihazıyla ırmak üzerinde arama yapmasına rağmen bir sonuç alamadı.


Arama çalışmaları sabah yeniden başladı. Dalgıçlar, Fatih Salih’in cansı bedenine düştüğü yerin yakın bir noktasında ulaştı.


Salih’in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
    1. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    2. Serbest piyasada altın fiyatları
    3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    4. Günün ilk yarısında şehir..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür..
    6. Başkan Genç’ten, süpürgeli sokak..
    7. Borsada günün ilk yarısı (2)
    8. İdlib’e hava saldırılarında ağır..
    9. Borsada günün ilk yarısı (1)
    10. Hüseyin Başcı, Yıldızlar Dünya..
    11. SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon
    12. Aleksandr Novak: Ticaret hacmimizi..
    13. İncir ağacından düşen yaşlı adam ağır..
    14. Çukurca’da çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
    15. Tayin isteyen sözleşmeli..
    16. Hong Kong’da protestolar havaalanına..
    17. Adana’da yağlık ayçiçeği hasadı başladı
    18. "İsrail ile yapılan anlaşmaların..
    19. İstanbul merkezli lüks otomobil..
    20. Başkan Aras, basın mensupları ile bir..
    21. Başkan Tarhan, Ankara’dan iyi..
    22. Yılın ilk 7 ayında yurt dışına kaçmaya..
    23. Düzce’de afetzedelere yardım ödemeleri..
    24. Naim Süleymanoğlu’na benzerliğiyle..
    25. Ordulu fındık üreticileri: “Açıklanan..
    26. Ankara merkezli "3 köşe" operasyonu
    27. Abdullah Durak: “Şimdi 3 büyüklerden..
    28. ABD: "İran balistik füze denemesi..
    29. CHP'nin kanalında büyük deprem! Deniz..
    30. Artvin'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1..
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!