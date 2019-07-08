Manavgat Belediyesi’nden ücretsiz nehir otobüsü seferi

Manavgat Belediyesi’nin ücretsiz “Nehir Otobüsü” seferleri, Temmuz ayı itibariyle başladı. Proje kapsamında, Manavgat halkı denizle, ırmak kıyısındaki otellerde konaklayan turistler de ücretsiz olarak kentle buluşturulacak

Irmak turizmini canlandırmak ve bölgenin eşsiz güzelliklerini tanıtmak amacıylaManavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in talimatı ile 5 yıl önce başlatılan “Ücretsiz Nehir Otobüsü” hizmeti her yıl daha da büyüyüp gelişiyor. Manavgat halkı, belirlenen saatlerde kent merkezinde Tarihi Köprü altından veya Zindan Kalesi’ndeki belediye duraklarından ücretsiz olarak hizmet veren tekneye binerek, nehir seyahati ile ırmağın denizle buluştuğu Boğaz Mevkii’ne kadar gidebilecek.

Ekonomiye ve turizme katkı

Aynı şekilde ırmak kıyısında yer alan otellerdeki turistler de nehirdeki yolculukla yine ücretsiz seferle, kent merkezine getirilecek. 8.5 km’lik nehir güzergahında vardiyalı olarak iki adet bot tekne, yolcu transferini sağlayacak.

Manavgat halkını denizle, turistleri de kentle buluşturan bu önemli proje, hem kent ekonomisine hem de turizme canlılık katacak. Proje kapsamında her yaz sezonunda ortalama 15 bin yerli ve yabancı turistin ücretsiz tekne turu ile sefer yapması planlanıyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ücretsiz nehir otobüsü seferlerinden tüm Manavgat halkının yararlanabileceğini söyledi.