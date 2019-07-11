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Manavgat Belediyesi’nden evlilik okulu

Manavgat Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nde evlenme hazırlığı yapan 18 yaş üzeri genç kadınları bilinçlendirip, evliliğe adaptasyonlarının sağlanması amacıyla “Evlilik Okulu” açılacak.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:31
Manavgat Belediyesi’nden evlilik okulu

Manavgat Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nde evlenme hazırlığı yapan 18 yaş üzeri genç kadınları bilinçlendirip, evliliğe adaptasyonlarının sağlanması amacıyla “Evlilik Okulu” açılacak. "Kadınlarımıza Evlilik Okulu" projesi kapsamında Manavgat Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nde 3 oturumdan oluşan kapalı grup çalışması yapılacak.


Evlilik Okulu’ndaki eğitimler Psikolog Hayriye Koşar tarafından verilecek. Evlilik Okulu’nda 18 yaş üzeri ve hiç evlenmemiş olmak şartı aranıyor. Evlilik Okulu’nun 1. oturumu 16 Temmuz2. Oturum: 23 Temmuz3.Oturum ise 30 Temmuz tarihinde yapılacak. Evlilik Okulu’na katılmak isteyenlerin Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’ndenbaşvuru ve kayıt yaptırabilecekleri belirtildi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, evliliğin insan hayatında atılacak en önemli adımlardan birisi olduğunu belirterek, “Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezimizde geleceğin sağlıklı ailelerinin temellerini atmaya çalışıyoruz. Herşeyin eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz Evlilik Okulu eğitimlerine evliliğe hazırlanan tüm genç kadınlarımızı bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:31
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