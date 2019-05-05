Manavgat Belediyesi 8. Geleneksel Yağlı Güreşleri - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki organizasyona 60'ı başpehlivan yaklaşık 750 güreşçi katıldı



ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl sekizincisi düzenlenen Manavgat Belediyesi Geleneksel Yağlı Güreşleri başladı.

Manavgat Belediyesi tarafından Ilıca Stadı'nda düzenlenen güreşlere 60'ı başpehlivan olmak üzere farklı kategorilerde yaklaşık 750 güreşçi katıldı. Büyük bir Türk bayrağı taşıyan başpehlivanlar, er meydanını dolaşarak güreşseverleri selamladı. Açılış seremonisi ve kura çekiminin ardından başlayan güreşler, oldukça çekişmeli geçti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, geleneksel hale getirilen yağlı güreşlerin, Kırkpınar havasında geçtiğini belirterek, tüm güreşçilere başarılar diledi. Güreşleri, protokol üyelerinin yanı sıra efsane başpehlivan Ahmet Taşçı, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Taha Akgül ile dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar da izledi. Manavgat Geleneksel Yağlı Güreşleri, bugün gerçekleştirilecek final müsabakalarının ardından sona erecek.

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