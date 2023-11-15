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Gündem Manav dükkanı mühürlendi: İşlettiği manav dükkanında mağrul değil, esrar satıyormuş
Gündem

Manav dükkanı mühürlendi: İşlettiği manav dükkanında mağrul değil, esrar satıyormuş

Yeniakit Publisher
2023-11-15 17:57:00 -
Manav dükkanı mühürlendi: İşlettiği manav dükkanında mağrul değil, esrar satıyormuş

İşlettiği manav dükkanında mağrul değil, esrar satıyormuş. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada 16 kilo esrar, 26 kök Hint keneviri ele geçirildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, işlettiği manav dükkanında uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada 16 kilo esrar, 26 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızıltepe ilçesinde bir kişinin okullara yakın bir konumda, işlettiği manav dükkanında uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. İş yerine yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ev, iş yeri ve eklentilerine yapılan aramda 16 kilo esrar, hasada hazır 26 kök Hint keneviri bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, manav dükkanı mühürlendi. 

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