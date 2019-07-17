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"Manas Üniversitesi bölgede çekim merkezi haline dönüştü"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun:- "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi bölgede çekim merkezi haline dönüştü"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:09
"Manas Üniversitesi bölgede çekim merkezi haline dönüştü"

BİŞKEK (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye'nin 1995 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) bölgede çekim merkezi haline dönüşmesini mutlulukla müşahede ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda KTMÜ Mütevelli Heyeti Başkanı olan Altun ve Kırgızistan Bilim ve Eğitim Bakanı Gülmira Kudayberdiyeva'nın eş başkanlığında KTMÜ Mütevelli Heyeti Toplantısı başkent Bişkek'teki üniversitenin rektörlük binasında yapıldı.

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Altun, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin mütevelli heyeti toplantısını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yılın ilk toplantısıydı. Benim de katıldığım ilk toplantıydı. Hem Türkiye hem Kırgızistan tarafı çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Üniversitemiz açısından çok kritik kararlar aldık. Burada ortak görüş birliğine vararak birçok hususu karara bağlamış olduk. Eğitim, araştırma ve topluma hizmet bağlamında üniversitenin daha nitelikli bir işlev görmesi adına önemli kararlara imza attık. Dolayısıyla yeni dönemde üniversite bu kararlarla daha nitelikli şekilde çalışmalarına devam edecektir. Umarım bugünkü toplantımız da hayırlara vesile olur." dedi.

Altun, KTMÜ'nün bölgede çekim merkezi haline dönüşmesini mutlulukla müşahede ettiklerini belirtti.

İki ülke ilişkilerinde KTMÜ'nün önemine vurgu yapan Altun, "Kırgızistan'da 1995 yılından bu yana yüksek öğretim sisteminde çok önemli bir yeri işgal eden KTMÜ, Kırgızistan ve bölgesi açısından eğitim ve öğretim, araştırma ve topluma hizmet yönüyle uluslararasılaşma anlamında çok ciddi boşluğu doldurdu." diye konuştu.

KTMÜ'nün hem Kırgızistan hem de Türkiye açısından çok kritik bir üniversite olduğunun altını çizen Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız KTMÜ'nün desteklenmesi hususunda çok ciddi katkıda bulundu ve bu desteğini devam ettirmektedir. Üniversitemizin bu desteğe layık olacak şekilde önemli adımları atacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, kendisine eşlik eden KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev ile 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi ve Arkeoloji Etnografya Laboratuvarı Müzesi'ni gezdi, ardından üniversite bünyesinde yeni kurulan Tahnit Müzesi'nin açılışını yaptı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:09
  1. Fahrettin Altun
  2. Kırgızistan
  3. Manas Üniversitesi
  4. mütevelli heyeti toplantısı

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