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Briam Diouf kimdir? Diouf nereli ve kaç yaşında? Mame Diouf Galatasaray’a mı geliyor?

Galatasaray, Stoke City'nin Senegalli golcüsü Mame Briam Diouf'a forma giydirmek istiyor. Peki Mame Briam Diouf kimdir? Diouf nereli ve kaç yaşında? Diouf hangi mevkide oynuyor?

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:01
Briam Diouf kimdir? Diouf nereli ve kaç yaşında? Mame Diouf Galatasaray’a mı geliyor?

Galatasaray, Stoke City'nin Senegalli golcüsü Mame Briam Diouf'a forma giydirmek istiyor. Peki Mame Briam Diouf kimdir? Diouf nereli ve kaç yaşında? Diouf hangi mevkide oynuyor?

Stoke City'nin geçtiğimiz sezon 3'lü savunma sistemini tercih etmesi nedeni ile hücum hattının sağında forma bulan Mame Biram Diouf'ın bu pozisyonu gol sayısını da etkiledi. 2014-2015 sezonunda Hannover 96 takımından transfer olan Mame Biram Diouf kariyeri boyunca 332 karşılaşmada 113 gol kaydetti. Mame Biram Diouf'un Transfermarkt verilerine göre 7 milyon Euro piyada değeri bulunuyor. Senegal doğumlu oyuncunu 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:01
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