Mamak’ta ücretsiz tercih danışmanlığı

Mamak Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrenciler için Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Hayatlarının önemli bir dönemecinde üniversiteye hazırlanan gençlerin yanında yer alan Mamak Belediyesi, ücretsiz danışmanlık hizmeti ile üniversite tercihi yapacak gençlere önemli bir süreçte doğru kararlar alabilmeleri için destek oluyor. Gençlerin verecekleri kararın geleceklerine yön vereceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Geleceğimiz olan gençlerimizin doğru tercihlerde bulunmalarına yardımcı olmak ve kariyerini belirleyecek adımı atarken yanlarında olmak istedik ve böyle bir proje geliştirdik” dedi.

Tercih dönemi olan 23-29 Temmuz tarihleri arasında rehber öğretmenler eşliğinde verilen hizmette, gençlerin tercihleri, puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlerin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir tercih yapmaları noktasında destek olunuyor. Aynı zamanda öğrencilere hangi üniversitelere ya da hangi bölümlere girebileceklerine ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapılıyor.