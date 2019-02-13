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Mamak'ta toplu açılış töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve MHP'lilere seslenerek, "En ufak fire vermeden adayımıza sahip çıkacağız. Fire vermeyeceğiz, AK Parti'den de fire olmaması lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de fire olmaması lazım. El ele vererek, cumhuru Ankara'da, yerel yönetimde iktidara getirmemiz lazım." dedi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:02
Mamak'ta toplu açılış töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Cumhur İttifakı'nda AK Parti ve MHP'nin bulunduğunu anımsatan Erdoğan, "Ben, AK Parti'li ve Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime sesleniyorum; en ufak fire vermeden adayımıza sahip çıkacağız. Fire vermeyeceğiz, AK Parti'den de fire olmaması lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de fire olmaması lazım. El ele vererek, cumhuru Ankara'da, yerel yönetimde iktidara getirmemiz lazım." diye konuştu.

Bunu başaracaklarını belirten Erdoğan, iktidar, büyükşehir ve ilçe olarak bütünleşip, el ele verip, kapı kapı dolaşacaklarını ve 31 Mart akşamı cumhuru taçlandıracaklarını söyledi.

Erdoğan, son 16 yılda Ankara'nın en hızlı gelişen ilçelerinin, bu uyumu ve dayanışmayı yakalayanlar olduğuna dikkati çekerek, "Hep söylediğim gibi belediyecilik AK Parti'nin işidir. Çünkü belediyecilik, şehri tutkuyla sevmeyi, gece gündüz çalışmayı, koşmayı, koşturmayı gerektirir. Bizim nazarımızda belediye başkanı, şehrinin ve ilçesinin eminidir, yani en dürüst, en doğru olanıdır. Gece uykusundan, ailesinden, sevdiklerinden fedakarlık yapmayı göze alamayan hiç kimse belediye başkanlığı da yapamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeyle konuştuğunu, İstanbul belediye başkanlığını 4,5 yıl, başbakanlığı 11,5 yıl, halen de Cumhurbaşkanlığı görevini aralıksız yürüttüğünü hatırlatan Erdoğan, kendisini bu göreve getirenlere layık olmaya çalıştığını anlattı.

- "Kazandığımız davaların haddi hesabı yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik davalar açtığını hatırlatan Erdoğan, bunlardan birinden 1,5, diğerinden 1 milyon lira kazandığını belirtti.

"Kazandığımız davaların haddi hesabı yok" diyen Erdoğan, "Hepsinden öte şimdi beyefendi ödeyemiyormuş, bunun için CHP'li milletvekilleri Bay Kemal'in yargıdaki bu borçlarını ödeme sandığı kurdular. Onlar şimdi 5'er bin lira oraya koyuyorlar, buradan yardım sandığıyla bunu ödemeye çalışıyorlar. Daha dur bakalım, bu işin başı. Her konuşmanda bir açık veriyorsun, daha çok ödeyeceksin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, büyükşehirden aday gösterilen Mehmet Özhaseki'nin, Mamak'tan aday gösterilen Murat Köse'nin bu işin çilesini çekmiş, sorumluluğunu bilen iki hizmet aşığı siyasetçi olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Sizlerden her iki adayımıza sahip çıkmanızı rica ediyorum. Mamak'tan her iki adayımıza da çok güçlü destek bekliyorum." diye konuştu.

31 Mart akşamı Mamak'tan müjdeli haberler beklediğini belirten Erdoğan, sabırları, vefaları ve muhabbetleri için vatandaşlara teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediye başkan adaylarımızı size, sizleri de belediye başkanlarımıza emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından toplu açılışa geçildi.

"31 Mart akşamı Cumhur İttifakı olarak Osmanlı tokatına hazır mıyız?" ifadelerini kullanan Erdoğan, daha sonra katılımcılarla kurdele keserek, yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelmeden önce Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül kısa birer konuşma yaptı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse ve milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:02
  1. İstanbul
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  3. Mamak
  4. toplu açılış töreni
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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