Mamak'ta toplu açılış töreni

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızda dörtlü malum zillet ittifakı, illet ittifakı. Bu partilerin çoğu belediye başkan adaylarını, maalesef partililer ve delegeler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Ankara'da Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte olduklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımızda CHP, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, İYİ Parti, Saadet. Bunlar da dörtlü malum zillet, illet ittifakı. Bu partilerin çoğu belediye başkan adaylarını, maalesef partililer ve delegeler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor. Öyle ki CHP Genel Başkanı'nın yardımcıları, yakın mesai arkadaşları dahi bu duruma, partinin bu savruluşuna isyan etmeye başladı." ifadelerini kullandı.

İmam Gazali'nin "Eğri ağacın, doğru gölgesi olmaz." sözünü hatırlatan Erdoğan, CHP'nin doğru bir işinin, milletin ve memleketin faydasına tek bir projelerinin, iktidarlarında Türkiye'ye kazandırdıkları eli yüzü düzgün tek bir eserlerinin bulunmadığını kaydetti.

Erdoğan, CHP'nin, bu başarısızlıklarını, kifayetsizliklerini yalanla, hakaretle, iftirayla örtmeye çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle gençlerimizin bunları çok iyi öğrenmesini istiyorum. Gençler, CHP ne demektir biliyor musunuz? CHP, çöp, çukur, çamur demektir. CHP, yokluk, yoksulluk, yolsuzluk demektir. CHP, hırsızlık, haksızlık, hukuksuzluk demektir. CHP, kavga, kaos, kutuplaşma demektir. CHP, bakımsızlık, başarısızlık, beceriksizlik demektir. Allah bu memleketi CHP'nin ve yıkım ittifakının eline düşmekten korusun. Çünkü bunlara üç koyun verseniz, 'şu Çubuk Çayı'nın kenarında güt' deseniz inanın bana bunu bile beceremezler, kaybedip gelirler. Böyle beceriksiz, kifayetsiz bir partiye bırakın Mamak'ı, Ankara'yı üç tane koyun bile emanet edilemez."

- "İnsanımızın aşını, işini, sofrasındaki ekmeğini büyütmenin mücadelesi içindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hedeflerimizi karşımızdakilerin çapsızlığına göre belirlemiyoruz. Milletimizin ihtiyaçlarına göre, kendi hedeflerimizi, plan ve programlarımızı kendimiz yapıyoruz. Biz tüm Türkiye'yi kalkındırmanın, önce 2023'e ardından 2053 ve 2071'e taşımanın hayalini kuruyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmanın mücadelesini verdiklerini aktaran Erdoğan, "İnsanımızın aşını, işini, sofrasındaki ekmeği büyütmenin mücadelesi içindeyiz. Son 16 yıl boyunca laf değil, iş ürettik, çözümler geliştirdik. Türkiye'yi üç buçuk kat büyüttük. 36 milyar dolar ihracatımız varken şu anda 168 milyar dolar ihracatımız var. Nereden nereye." dedi.

AK Parti olarak göreve geldiklerinde Türkiye'nin IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu olduğunu anımsatan Erdoğan, "Kimdir IMF'ye bu ülkeyi teslim eden, CHP. Biz, Mayıs 2013'te IMF'ye olan bu borcu bitirdik, şimdi bizim IMF'ye borcumuz falan yok, ilişkimizi kestik." açıklamasında bulundu.

- "Ankaray'ı ve metroyu daha da uzatıyoruz"

Şehirler için hedefler belirlediklerinin, vizyon çizdiklerinin, verdikleri sözlerin hemen hepsini gerçekleştirdiklerinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ankara'nın en önemli projelerinden Başkentray'ı sizlerin hizmetine sunduk. Şimdi yeni bir adım daha atıyor Ankara. Ankaray'ı ve metroyu daha da uzatıyoruz. AŞTİ-ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik batı, Dikimevi-NATA Vega arasındaki 10 kilometrelik doğu hattıyla Ankaray'ı toplam 15 kilometre uzatacağız. Böylece Mamak'a raylı sistemi getirecek, Mamak'ı diğer ilçelerimizle raylı sistem vasıtasıyla da bağlamış olacağız. 16 yıl boyunca sadece ve sadece eserlerimizle konuştuk. Yaptıklarımızı milletimize anlatırken, yapacaklarımızın da icazetini aldık. Bizim rotamızı siz çizdiniz, istikametimizi siz belirlediniz. Sizlerden, Mamak'tan, Ankaralı kardeşlerimden aldığımız güçle yola devam ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi çok daha güçlü, çok daha tecrübeli, donanımlı bir şekilde tekrar yola revan olmak istediklerinin altını çizerek, bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediyesi için belediyecilik konusunda kendini ispatlamış marka bir ismi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi aday gösterdiklerini kaydetti.

Özhaseki'nin 5 dönem Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatan Erdoğan, "Mehmet Özhaseki kardeşimin başarılarını Kayseri'ye, Kayserililere sorun, onlar size anlatsın, nereden nereye getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında aynı. Başarılı olan bir milletvekilimdi. Şimdi bu büyük birikim ve vizyonunu Ankara'ya kazandırıyoruz. Muhatabı kim, rakibi kim? Bundan önce de girdi, kazanamadı. Ondan önce neredeydi, Beypazarı malum. Beypazarı ile Kayseri mukayese edilir mi? Birisi büyükşehir, birisi de Ankara'nın kenarında bir ilçemiz. Bir yerde tecrübe, öbür yerde maalesef tecrübeden uzak bir yapı." diye konuştu.

Erdoğan, bir taraftan Özhaseki'nin diğer taraftan ilçe belediyelerinin el birliği içinde çalışmasıyla Ankara'yı 21. yüzyılın başkenti yapacaklarını vurgulayarak, hükümet olarak, bu hizmet mücadelelerinde kendilerini en güçlü şekilde destekleyeceklerini ifade etti.

(Sürecek)