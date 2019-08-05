Mamak’ta şenlik var

Mamak Belediyesi, ilçedeki her vatandaşı Saimekadın Anfi Tiyatro’dabu yazın en güzel şenliği olan Çocuk Şenliği’ndebir araya getirdi.

Yaklaşık iki ay boyunca süren şenliğin sonuncusu gerçekleşirken, birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler de şenlikte yerini aldı. Çocuklarını eğlenmeleri için getiren ebeveynleri de unutmayan Mamak Belediyesi, yarışmalarla da vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Çocuklar gülsün diye

ProgramaMamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocukların yüzü gülsün diye, yaz boyunca Çocuk Şenliği düzenlediklerinin altını çizen Mamak Belediye BaşkanıKöse, “ Çocuklarımızın ve ailelerimizin gönüllerince eğlendiği programın bugün sonuncusunu gerçekleştiriyoruz. Kültürel ve sosyaletkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.