Mamak’ta muhteşem sünnet şöleni

510 Mamaklı çocuğun sünnet işlemini ücretsiz yapan Mamak Belediyesi, çocuklar için bir de sünnet şöleni düzenledi.

Mamak Saimekadın Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen sünnet şölenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Başkanvekili Mulla Ali Çetin ile çok sayıda Mamaklı katıldı. Sürpriz eğlenceler ve animasyon gösterileriyle dolu olan sünnet şöleninin, anne babalar için erkek evlatlarının ilk mürüvvetini gördüğü mutlu oldukları günlerden biri olarak hatıralarında kalacağını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Köse, "Mamak’ta yaşayan çocuklarımızın bu mutluluklarını paylaşmaktan buna vesile olmaktan çok büyük bir mutluluk duydum. Bu geleneğimiz inşallah bundan sonraki yıllarda da devam edecektir” dedi.

İnsan odaklı hizmet anlayışı sürdürüyoruz

Amfi Tiyatro’da bir araya gelen çocuklar sürprizlerle dolu saatler yaşayarak, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Palyaço, illüzyon, balon ve birbirinden güzel eğlenceli faaliyetlerin yer aldığı etkinlikte çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Köse, insan odaklı hizmet anlayışlarının devam edeceğini kaydetti. Sünnet kıyafetleri belediye tarafından ücretsiz karşılanan minikler, Mamak Kültür Merkezi’nde steril bir ortamda uzman doktorlar tarafından gerçekleşen sünnet operasyonu sonrası aileleriyle birlikte geldikleri alanda unutulmaz bir gün yaşadı.