Mamak’ta meslek liseleri tanıtıldı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen “Mesleki Eğitim ve Tanıtım Fuarı”na katıldı.

Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen fuara Köse’nin yanı sıra Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere meslek liselerindeki alan ve dallar hakkında bilgi verilmesi amacı ile açılan fuarda, Mamak’ta bulunan 19 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı çalışmalar tanıtıldı.

Meslek altın bileziktir

Başarının anahtarının çalışmaktan geçtiğini kaydeden Köse, “Karar aşamasında olan ortaokul öğrencilerimizin meslek tercihlerinde etkili olacak bir fuar. Meslek altın bir bileziktir. Başarının anahtarı da çalışmaktır. Farklı meslek gruplarının çalışmalarından oluşan bu fuar, gelecekte çocuklarımızın nasıl bir meslek istediğinin farkında olması ve başarılı olmasını da etkileyecektir” dedi. Fuardaki standlarda radyo ve televizyon, grafik ve fotoğraf, çocuk gelişimi ve eğitimi, bilişim teknolojileri vb. mesleki eğitim alanları tanıtıldı.