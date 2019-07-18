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Mamak’ta kurban satış yerleri kurayla belirlendi

Mamak Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Ortaköy kurban alanında kuracağı kurban satış çadırlarının yerlerini çekilen kurayla belirledi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
Mamak’ta kurban satış yerleri kurayla belirlendi

Mamak Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Ortaköy kurban alanında kuracağı kurban satış çadırlarının yerlerini çekilen kurayla belirledi.


Kurban alanına gelecek ve satış yapacak vatandaşlar arasında eşitlik sağlamak amacıyla AK Parti, MHP ve CHP meclis üyelerinden oluşan komisyonun önünde gerçekleştirilen kura çekimi ile 180 kurban satış çadırının yeri belli oldu. Kura çekim yöntemi ile kurban satışı için farklı illerden gelen vatandaşların hakkaniyetle kendi yerlerini kendilerinin belirlediğini kaydeden Mamak Belediye Başkanvekili Ali Çetin, satıcılara bereketli satışlar diledi.


Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü önünde gerçekleşen kura çekim törenine Mamak Belediye Başkanvekili Ali Çetin, meclis üyeleri ve kurbanlık satıcıları katıldı.


Mamak Belediyesi her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da tüm birimleriyle hazırlıklarını sürdürüyor. Fen İşleri, Zabıta, Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinden oluşacak ekiplerle kurban satışı yapan ve kurbanlık almaya gelen vatandaşların tüm ihtiyaçları sağlanacak. Görevli ekipler bayram boyunca da alanda görev yapacak.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
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