Mamak’ta eserler görücüye çıktı

Yıl boyunca iğne oyasından tel kırmaya, ahşap boyamadan nakışa kadar birçok farklı alanda eğitim alan Abidinpaşa ve Seğmen Aile Merkezi kursiyerleri ortaya çıkardığı eserleri Mamaklıların beğenisine sundu.

Birbirinden güzel eserlerin görücüye çıktığı sergi açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Mamak Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili Büşra Koru Uzkurt, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu, “Bir yıl gibi kısa sürede kendilerini geliştirerek böylesi bir sergiye imza atan başta kursiyerlerimiz olmak üzere öğreticilerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.