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Mamak’ta belediye ve vatandaş arasındaki sınır kalkıyor

Mamak Belediyesi, vatandaşla belediye arasındaki sınırları kaldırmak için belediye hizmet binasını çevreleyen duvarları bahçe genişletme ve çevre düzenleme çalışması kapsamında yıktı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:43
Mamak’ta belediye ve vatandaş arasındaki sınır kalkıyor

Mamak Belediyesi, vatandaşla belediye arasındaki sınırları kaldırmak için belediye hizmet binasını çevreleyen duvarları bahçe genişletme ve çevre düzenleme çalışması kapsamında yıktı.


Duvarın yıkımını balyoz ve kepçe kullanarak Mamak Belediye Başkanı Murat Köse başlattı. Belediye ile vatandaş arasına hiçbir sınır koymayacaklarını kaydeden Köse, yıkım tamamlandıktan sonra peyzaj ve çevre düzenlemesi de yapılacağını kaydetti.



HİM vatandaşların hizmetine girdi


Vatandaşların hizmet binasına geldiğinde daha rahat ve daha ferah bir ortamda istek ve taleplerini iletmelerini istediklerini ifade eden Köse, “Belediyenin içinde ve dışında birçok yenilik gerçekleştirdik. Bunların en başında ise Hızlı İletişim Merkezimiz (HİM) yer alıyor. Vatandaşlar hizmet binasında katları dolaşmak yerine belediyenin girişinde işlemlerini kolaylıkla hallediyor” dedi.



Mamak Caddesi yer altına iniyor


Mamak Caddesi’nin yer altına alarak meydan projesi gerçekleştireceklerinin müjdesini de veren Köse, “Bizim şehir meydanımız yok. Bu yıkım ve düzenleme çalışması bizim bir şehir meydanı oluşturma projemizin başlangıcı. Duvarları kaldırmakla beraber belediyemizin önünden geçen yolu yer altına alarak kaymakamlıkla beraber o bölgenin tamamını şehir meydanına dönüştürmek istiyoruz. Binanın sol tarafından tren yoluna kadar vatandaş rahatlıkla meydanı gezebilecek. Burayı bütünlük halinde yemyeşil bir meydana dönüştüreceğiz. Projeyi oluşturduktan sonra esnaf ve vatandaşlarla konuşacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:43
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