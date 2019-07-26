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Mamak’ın Herkülü Milli Takım yolcusu

14 Temmuz tarihlerinde Sivas’ta gerçekleşen Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası’nda 61 kg’da Türkiye Şampiyonu olan ve Milli Takıma girmeye hak kazanan Berkant Yiğit, şampiyonluk sevincini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile paylaştı.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:45
Mamak’ın Herkülü Milli Takım yolcusu

14 Temmuz tarihlerinde Sivas’ta gerçekleşen Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası’nda 61 kg’da Türkiye Şampiyonu olan ve Milli Takıma girmeye hak kazanan Berkant Yiğit, şampiyonluk sevincini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile paylaştı. Köse’yi makamında ziyaret eden başarılı sporcuyu tebrik eden Köse, “İnanıyorum ki sporcumuz uluslararası şampiyonalarda da büyük başarılara imza atarak hem ilçemizin hem de ülkemizin gurur kaynağı olacak. Ülkemizi başarıyla temsil edecek başarılı sporcular yetiştiriyoruz” dedi.


İmkan bizden, başarı onlardan


Gençleri spora yönlendirmek ve daha sağlıklı ortamlarda spor yapmalarını sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Köse, “Halter, bizim olimpiyatlarda madalya kazandığımız önemli bir branş ve ata sporumuzdur. Bizler spora ve sporculara desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Böyle başarılı gençlerin yetiştiğini görünce spora verdiğimiz desteğin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Biz imkan sağlıyoruz sporcularımız başarı elde ediyor. Halter Takımı sporcularını ve onları yetiştiren değerli antrenörümüzü yürekten kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:45
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