Mamak Belediyesi'nden yeni eserler

Toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra bakanlar, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat köse ve çok sayıda davetli katıldı.



“BİZ MAMAK’I SEVİYORUZ”



Mamaklılarla hasret gidermekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz Mamak’ı seviyoruz” dedi. Gecelerini gündüze katarak Ankara’nın kalkınması ve gelişmesi için mücadele verdiklerini belirten Erdoğan, Mamak’ın AK Parti döneminde büyük bir dönüşüm yaşadığını dile getirdi.



Erdoğan, “15-20 yıl öncesine kadar Mamak kaçak yapıların, gecekonduların istilası altında bir ilçeydi. Başkent Ankara’ya yakışmayan o görüntülere büyük oranda son verdik. Daha bitmedi, işimiz var, yapacağımız daha çok şeyler var. Diğer illerimiz, ilçelerimizde olduğu gibi Mamak’ın da kanayan yaralarına merhem olduk. Hem hükümet hem de belediye yatırımlarıyla ilçemizin çehresini büyük oranda değştirdik” diye konuştu.



“HAKKINIZI HELAL EDİN”



2009 yılından bugüne Mamak’ta yapılamayanları yaptıklarını belirterek Mamak’a ilkleri yaşattıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “2009’da aldığımız hizmet bayrağını, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Murat Köse kardeşimize teslim edeceğiz inşallah. 31 Mart’tan sonra inşallah hizmet bayrağı dalgalanmaya devam edecek. Hepiniz hakkınızı helal edin” dedi.