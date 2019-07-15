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Mamak Belediyesi’nden lezzetli festival

Mamak Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Geleneksel Kutludüğün Festivali” vatandaşların akınına uğradı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:30
Mamak Belediyesi’nden lezzetli festival

Mamak Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Geleneksel Kutludüğün Festivali” vatandaşların akınına uğradı.


Mamak Belediyesi tarafından her sene düzenlenen ve bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen “Geleneksel Kutludüğün Festivali” yoğun katılım oldu. Kurulan stantlarda sabahın erken saatlerinden itibaren yaklaşık elli Kutludüğünlü kadın tarafından hazırlanan binlerce gözleme ve ayran festivale katılan vatandaşlara ücretsiz ikram edildi. Kutludüğün’ün bir geleneği olan at ile gelin alma ve düğün alayı ise festivale renk kattı. Gözleme yapılan stantları gezen protokol üyeleri, kendi elleriyle hamur açtı, gözleme pişirdi.



Festivalde evlendiler


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Mamak Belediyesi Halk Oyunları Seğmen Ekibi’nin oyunlarıyla devam etti. Sanatçı Ömer Şahin konseri ile devam eden program, Burhan ve Özlem Sarıtoprak çiftinin düğün alayı ile son buldu. Ata bindirilen gelin, düğün alayı ile birlikte festival alanına getirildi. Genç çifti protokol üyeleri tebrik etti.



Gelenekleri yaşatmak önemli


Festivalin hayırlı olmasını dileyen TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, binlerce yıllık geleneklerin geleceğe aktarılmasının önemli olduğunu kaydederek düzenlenen etkinlikten dolayı Başkan Köse’ye teşekkür etti. Mamak’ın kültürel manada zenginliklerinin ve geleneklerinin yaşatılacağını kaydeden Mamak Kaymakamı Ziya Polat da, “Geleneklerimizi yaşatmak, geçmişten geleceğe kültürel değerlerimizi aktarmak çok güzel. Bizler geleneklerimizi yaşatabilirsek, yeni nesillere öğretebilirsek kendimizi başarılı sayarız” dedi.



Değerlerimiz unutulmasın


Gelenek ve göreneklerin bir değer olduğunu ve değerlerin unutulmaması için şenlikleri ve festivalleri yaşatacaklarını kaydeden Başkan Köse, “Festivaller, o şehrin sahip olduğu kültür sanat varlığının, turizm potansiyelinin adeta bir aynasıdır. Aynı zamanda kültürel ve sosyal yaşamımıza değer katar. Halkı birbirine bağlayarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirir. Geleneklerimizi yaşatacağız” dedi.


Kutludüğün Mahallesi Akkaya Mesire Alanı’nda gerçekleşen festivale TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:30
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