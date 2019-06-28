0553 313 94 23

Mamak Belediyesinden kan bağış kampanyası

Mamak Belediyesi, Türk Kızılayı ile ortak kan bağışı kampanyası düzenledi.

28 Haziran 2019 Cuma 11:07
Mamak Belediyesinden kan bağış kampanyası

Mamak Belediyesi, Türk Kızılayı ile ortak kan bağışı kampanyası düzenledi. Belediye binası önünde konuşlandırılan kan bağış tırında belediye personeli ve vatandaşlar kan bağışında bulunarak, kampanyaya destek oldu.


Düzenlenen kan bağış etkinliğinde konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kan vererek can veriyoruz. Bu yüzdenkan bağışı hayati bir önem taşıyor. Türk Kızılayı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz kan bağışı kampanyasına destek veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Kan bağışı için başvuran vatandaşların öncelikli olarak 18-65 yaş arasında ve 50 kilo üzerinde olmaları gerekiyor. Genel durumu değerlendirilen bağışçının kan basıncı ve nabzı ölçülerek, kan sayımı için küçük bir örnek alınıyor. Kronik hastalığı ve düşük tansiyonu olanlar, kan sulandırıcı ilaçlar ve sürekli ilaç kullananlar ile hepatit b ve hepatit c taşıyıcıları kan bağışında bulunamıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müzelerde ders dönemi başlıyor
    1. Müzelerde ders dönemi başlıyor
    2. Hakkari'deki çatışma
    3. Cebeci’nin kaldırımları yenileniyor
    4. Alperen'in gözü Avrupa şampiyonluğunda
    5. Araklı'daki sel
    6. Döviz kurları
    7. EPDK'den elektrik zammı açıklaması
    8. Bakan Selçuk Aksaray’da
    9. Resimli elbise ile namaz kılınır mı?..
    10. Üzümlü Mahallesi kadınları,..
    11. Batı Trakya'da aşırı sağ çevreler..
    12. Kosova’da Türk doktorlar bir haftada..
    13. TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair..
    14. Bingöl’e 28 münhal kadro açıldı
    15. Emlak Bank kıymetli maden hesaplarıyla..
    16. AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü..
    17. Mustafakemalpaşa’da yatırımlar hız..
    18. Siyaset kulislerinde yeni iddia!..
    19. Malatya’da dini nikahlı eşini..
    20. Elektriğe zam
    21. Gençlerin minibüs üzerinde tehlikeli..
    22. Faaliyetler hız kazandı
    23. Muratpaşa’nın süper çocukları yüzde..
    24. 7500 yıllık tarihi Laodikya Antik..
    25. Ünlü otellerin şefleri, Hayata Sarıl..
    26. Uzman erbaşların eğitimi başarıyla..
    27. En iyi kirazı yetiştirenlere ödül
    28. G20 öncesi "liberalizm" tartışması
    29. Adalet Bakanlığına 12 bin 713 yeni..
    30. Kırkpınar’a Mehmetçikten ‘seyyar..
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!