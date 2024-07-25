'“Mama lobisi”nin paralı askerleri olabilirler...'

Şu sokaklara, ev bahçelerine, okul etraflarına, yollara hayvan manası dökme adedi başlamadan önce köpekler kediler bu kadar toplanarak gezmiyordu...

Bu derdi bilinçsiz ya da satılık hayvanseverler yaptı...

İnsana da hayvana da tuzak kuruldu!

Hayvan alıştı. Yem var diye gider...Bulamadı mı, sağa sola saldırır...

Bu mama veya yemler insanların çocukların dolaşmadığı yerlere bırakılsa bu kadar olay olmaz.. Aç hayvanlar insanlar içinde toplu dolaşmaz.

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“Yetkililer insanın kalabalık dolaşmadığı yerlerde, hayvan severlere, yem mama bırakacak yer göstermelidir.

Gelişigüzel ev bahçeleri, okul ve yollara bırakanlar cezalandırılsın..Böylelerini şikayet edenlere ödül verilsin...”

Sokaklara yollara bina bahçelerine mama bırakanlar “mama lobisi”nin paralı askerleri olabilir...

Mamalar üremeyi sıklaştırır yada saldırganlaştırır, etkili de olabilir. Araştırmalıdır.

Son zamanlarda mahalle kedileri, yılda 2 mart yapmaya başladı. Hızla ürüyorlar...

Sağolsun... Yaşlı teyzemiz, apartman merdivenlerinde balkondan bahçeye mama poşetleri atarak güya hayvanseverlerik yapıyor... Bilse yapar mı? İyilik yapayım derken! Allah’ın en güzel şekilde yarattığı insanlara verdiği zararın farkında değildir.

“Oysa her canlı insana hizmet için yaratılmıştır...”

İnsanlara zulüm ederek hayvansever olunmaz... Her şeyde ölçü denge efdaldir...

Çok maneviyatı yozlaşmış milletiz...

Bazıları para için toplum huzuruna, fitne soktuklarının bilincinde olmayacak kadar beyinsizdirler..

Ya da içimizdeki gâvur soylu hain artıklarıdır.

Yarabbi! İnsanları hidayete erdir! Utanma ve merhametini alma!

Allah’a emanet olun...

Selam ve dua ile.