Malzemeciler ihracatla nefes aldı

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Eylül 2018’de 87,49 puan olarak gerçekleşti. Bileşik Endeksi oluşturan alt endekslerde kuvvetli gerilemelerin yaşandığı Eylül ayında, faaliyetler çalışma gün sayısındaki artışa rağmen geriledi. Güven ve Beklenti Endekslerinde bozulma devam etti. Bütün bunlara karşılık ihracat endeksi, ihracat pazarları genel gidişatı ve alınan ihracat siparişleri artış gösterdi. Tüm bu koşullar altında Bileşik Endeks, eylül ayında 2,58 puan düşerek, son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Cirolar zayıfladı

Yurtiçi satışlar eylül ayında azaldı. İhracat eylül ayında sınırlı bir artış gösterdi. Üretimde de gerileme devam etti. Cirolar eylül ayında özellikle iç satışlardaki düşüşe paralel olarak zayıf kaldı. Yurtdışı satış fiyatlarındaki artış ise durağanlaştı. Döviz kurları, fiyatlar, maliyetler ve faiz oranlarında görülen hızlı artışlar faaliyetlerde küçülmeye yol açtı.