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Malum odalar Türkiye düşmanlığı yapmaya devam ediyor

Üç ülkenin Esed rejimine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetleyen TMMOB, Türkiye’yi de suçlamayı ihmal etmedi. Türkiye’nin mega projelerine takoz olup, mimarlardan aidat adı altında haraç toplamak dışında bir faaliyet göstermeyen TMMOB, Suriye’de yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:35
Malum odalar Türkiye düşmanlığı yapmaya devam ediyor

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Amerika, Fransa ve İngiltere’nin Esed rejimine yönelik düzenlediği harekatı lanetleyen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), AK Parti hükümeti yüzünden Türkiye’nin bölgedeki savaştan etkilendiğini savundu. Açıklamada, “Suriye yıllardır, emperyalistler ve iş birlikçileri eliyle sürdürülen kanlı politikalar sonucu yıkıcı bir iç savaşın acısını yaşamaktadır. Suriye’ye düşen füzeler ülkemizde iş birlikçi AK Parti iktidarının da övgüsünü ve desteğini kazanmıştır” ifadeleri yer alıyor. 

“YETER ARTIK”

TMMOB tarafından defalarca cezalandırılan, TMMOB’a karşı açtığı davaların çoğunu kazanan Silivri Mimarlar Odası eski Temsilcisi Mimar Ertaç Öner, TMMOB'nin açıklamasına sert cevap verdi. Ertaç, “Bir vatansever mimar olarak bu durumu ret ediyorum. Açıklamada, ‘Suriye’ye düşen füzeler ülkemizde iş birlikçi AK Parti iktidarının da övgüsünü ve desteğini kazanmıştır’ denilmesini doğru bulmuyorum. Asıl iş birlikçi PKK’dır. Terör örgütleridir. Yeter artık, mimarları rezil kepaze etmesinler. Yüzde 4,5 oyla seçilen bir grup bizleri katmasın. Vatanseverliğimize basıyorlar ondan sonra da mahkemeye veriyorlar. Orada Esed’in zulmünden çoluk çocuk, kadın, erkek ve yaşlının öldüğünde hiç sesleri çıkmıyordu. Şimdi ne oldu da çıktı?” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:35
  1. Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB)

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