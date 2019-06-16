Maltepeliler, sokak hayvanları için bir araya geldi

Maltepe Belediyesi, ’Sokak hayvanları için el ele’ isimli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sokak hayvanlarına destek amacıyla yapılan etkinlikte, sokak hayvanlarına verilmek üzere ücretsiz mama dağıtıldı. Etkinlikte köpeklerin koşu ve stil yarışmalarında boy göstermeleri ise renkli anlara sahne oldu.

Maltepe Belediyesi ’Sokak hayvanları için el ele’ ismiyle düzenlediği anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Cevizli Mahallesi Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenen etkinlikte çok sayıda hayvan sahibi ve hayvansever buluştu. Etkinliğe katılanlara, sokak hayvanlarına verilmek üzere ücretsiz mama dağıtıldı. Ücretsiz mama dağıtımının yanı sıra, havaların ısınmasıyla beraber sokak hayvanlarının yaşadığı zorluklara da dikkat çekildi. Aynı zamanda alışveriş ve tanıtım stantlarının kurulduğu etkinlikte katılımcılar hoşça vakit geçirdi.

Anlamlı etkinlikte köpekler için de çeşitli yarışmalar düzenlendi. Köpekler, içerisinde yumurta bulunan kaşıklar ile koşu yarışı yaptı. Ardından düzenlenen stil yarışmasında köpekler birbirinden farklı kıyafetlerle boy gösterdi. Yarışmadaki en stil sahibi 3 köpek, jüri tarafından seçilerek belli oldu.Müziğin, yarışmaların bolca olduğu ve çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlik adeta festival havasında geçti.