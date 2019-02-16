Maltepeli miniklere, sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı

Maltepe Belediyesi’nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bugün gösterimini yaptığı “Sağlıklı Beslen, Hasta Olma” isimli çocuk oyununda, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi anlatıldı.

Mavi Kumpanya oyuncularının gösterimini yaptığı oyunu Ece Şeker yazıp yönetti. Oyunda hamburger ve kolayı çok sevip her öğünde bunları yemek isteyen Enes’in öyküsü sahnelendi. Anne ve babasının mükemmel bir yöntemle beslenme alışkanlıklarını değiştirdiği Enes’in öyküsünü minikler ilgiyle izledi. Oyunda çocuklara sebze ve meyve yeme alışkanlığı kazandırmak için doğru yöntemi seçiyor muyuz sorusuna da yanıt arandı. Oyunda rol alan Gizem Genç, Melis Fırat, Ömer Aydil, Oğuzhan Tunçer, Büşra Çelik, sahne performanslarıyla minik izleyicilerin alkışlarını topladı.