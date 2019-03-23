Maltepeli minikler büyükanne ve büyükbabalarıyla buluştu Maltepe Belediyesinin kreşlerinde eğitim gören minikler, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında büyükleriyle bir araya gelerek, onlarla çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

Maltepe Belediyesinin kreşlerinde eğitim gören minikler, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında büyükleriyle bir araya gelerek, onlarla çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

Maltepe Belediyesi Zümrütevler Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakım Evi’nde 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yıl boyunca torunlarını okula getirip götüren ve yaptıkları fedakârlıklarla gönülleri fetheden büyükler, sıcacık poğaçalarını ve keklerini hazırlayıp torunları ile kreşte buluşup keyifli vakit geçirdi. “Torun baldan tatlıdır” ve “Büyüklerimiz başımızın tacıdır” gibi sloganlarla büyüklerini karşılayan minikler, bu sloganların yazılı olduğu taçlarını büyükanne ve büyükbabalarıyla birlikte süsleyerek doyasıya eğlendi.

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