Maltepe’den Edirne’ye çıkarma

Belediyenin düzenlediği geziyle Edirne’ye çıkarma yapan Maltepeliler, Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği ve Unesco tarafından Dünya Mirası listesine dahil edilen 444 yıllık Selimiye Camii karşısında adeta büyülendi. Maltepeliler, rehberler eşliğinde camii hakkında bilgi alıp, dua ettiler.

Maltepe Belediyesi’nin 15 Mart tarihine kadar düzenlenecek ve yaklaşık 3 bin kişinin katılması planlanan Edirne gezilerinin ilk turu, Gülsuyu, Gülensu ve Feyzullah mahallelerinin katılımıyla başladı. Büyük bir coşku içerisinde Edirne’ye akın eden Maltepelilere, Belediye Başkan Yardımcıları, müdürler, rehberler ve sağlık personeli de eşlik etti. Gezi kapsamında “Koca Sinan” lakabıyla da tanınan dünyaca ünlü mimarlarımızdan Mimar Sinan’ın 1575 yılında tamamladığı ve “ustalık eserim” dediği, 2011 yılında Unesco tarafından Dünya Mirası listesine dâhil edilen, 444 yıllık Selimiye Camii ziyaret edildi. Maltepeliler, caminin külliyesini de gezerek, bol bol dua edip, fotoğraf çektirdiler.

Lozan Anıtı da Gezildi

Selimiye Camii ziyaretinden sonraki durak ise Balkanların en büyük nehirlerinden biri olan ve Türkiye ile Yunanistan sınırının bir kısmını oluşturan Meriç Nehri ve kıyılarıyla, Karaağaç’ın Lozan Antlaşması ile tekrar Türk topraklarına kazandırılmasının anısına dikilen Lozan Anıtı, diğer anıt ve şehitliklerle Lozan Müzesi’ydi. Buraları da rehberler eşliğinde gezen Maltepeliler, Belediye Başkanı Ali Kılıç başta olmak üzere tüm belediye çalışanlarına hem geziden, hem de gezi esnasında göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti.