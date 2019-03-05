0553 313 94 23

Maltepe’den Edirne’ye çıkarma

Belediyenin düzenlediği geziyle Edirne’ye çıkarma yapan Maltepeliler, Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği ve Unesco tarafından Dünya Mirası listesine dahil edilen 444 yıllık Selimiye Camii karşısında adeta büyülendi.

05 Mart 2019 Salı 09:46
Maltepe’den Edirne’ye çıkarma

Belediyenin düzenlediği geziyle Edirne’ye çıkarma yapan Maltepeliler, Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği ve Unesco tarafından Dünya Mirası listesine dahil edilen 444 yıllık Selimiye Camii karşısında adeta büyülendi. Maltepeliler, rehberler eşliğinde camii hakkında bilgi alıp, dua ettiler.


Maltepe Belediyesi’nin 15 Mart tarihine kadar düzenlenecek ve yaklaşık 3 bin kişinin katılması planlanan Edirne gezilerinin ilk turu, Gülsuyu, Gülensu ve Feyzullah mahallelerinin katılımıyla başladı. Büyük bir coşku içerisinde Edirne’ye akın eden Maltepelilere, Belediye Başkan Yardımcıları, müdürler, rehberler ve sağlık personeli de eşlik etti. Gezi kapsamında “Koca Sinan” lakabıyla da tanınan dünyaca ünlü mimarlarımızdan Mimar Sinan’ın 1575 yılında tamamladığı ve “ustalık eserim” dediği, 2011 yılında Unesco tarafından Dünya Mirası listesine dâhil edilen, 444 yıllık Selimiye Camii ziyaret edildi. Maltepeliler, caminin külliyesini de gezerek, bol bol dua edip, fotoğraf çektirdiler.


Lozan Anıtı da Gezildi


Selimiye Camii ziyaretinden sonraki durak ise Balkanların en büyük nehirlerinden biri olan ve Türkiye ile Yunanistan sınırının bir kısmını oluşturan Meriç Nehri ve kıyılarıyla, Karaağaç’ın Lozan Antlaşması ile tekrar Türk topraklarına kazandırılmasının anısına dikilen Lozan Anıtı, diğer anıt ve şehitliklerle Lozan Müzesi’ydi. Buraları da rehberler eşliğinde gezen Maltepeliler, Belediye Başkanı Ali Kılıç başta olmak üzere tüm belediye çalışanlarına hem geziden, hem de gezi esnasında göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:46
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büfeden 700 lira ve sigara çaldı, elini kolunu sallaya sallaya yoluna devam etti
    1. Büfeden 700 lira ve sigara çaldı,..
    2. Kayseri Şeker, pancar ekimini..
    3. 10 yıldır aranıyordu "Bunun bir şaka..
    4. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi..
    5. Havacı askerlere FETÖ gözaltısı
    6. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    7. 23 zincir markete soruşturma
    8. Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki..
    9. ASAT Gençlik ve Spor Kulübü başarıya..
    10. Borsa güne düşüşle başladı
    11. Dolar/TL, 5,3850 seviyesinde işlem..
    12. Şubat’ta TÜFE 0,16 oldu
    13. İki kız kardeş, baba mirası tarihi..
    14. Gram altın 223 lira seviyelerinde
    15. Enflasyona tanzim freni
    16. Sui Generis Tiyatro ‘’12 Öfkeli’’..
    17. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca,..
    18. Afrin'deki taciz ateşine Mehmetçik'ten..
    19. Ankara'da hırsızlık operasyonu
    20. Türk Hava Yolları, 2018 yılına..
    21. İhracat pusulasında ibre yukarı
    22. Beşiktaş Sompo Japan, Fransa..
    23. Akar: "Güven artırıcı önlemleri de..
    24. Milli Savunma Bakanı Akar, Orgeneral..
    25. Başkan Büyükkılıç: Şehir içi ulaşımı..
    26. Marketten çıkan adamla kaldırımda..
    27. Poşet uygulaması kadınların çanta..
    28. Kuzey Kore lideri Rusya’yı ziyaret..
    29. Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin..
    30. Afrin'de teröristler askerimize ateş..
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!