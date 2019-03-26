Maltepe’de Tiyatro Şenliği, ‘Açık Aile’ oyunuyla başladı Maltepe Belediyesi’nce 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle düzenlenen “Tiyatro Şenliği” başladı.

Maltepe Belediyesi’nce 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle düzenlenen “Tiyatro Şenliği” başladı.

25-29 Mart tarihlerinde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılacak şenliğin ilk oyunu, “Açık Aile” tiyatro severlerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Geçtiğimiz yıl sahnelenmeye başlayan oyunda tiyatro ve sinemanın sevilen oyuncularından Özge Özberk ve Kubilay Penbeklioğlu sahneyi paylaştı. Füsun Demirel’in çevirdiği oyunu Dersu Yavuz Altun yönetti. Tek perdelik oyunda kadın-erkek arasındaki eşitsizliğin kaynakları acımasız bir mizah diliyle irdelendi. Oyunun kostümlerini Onur Özcan, müzik, ses tasarımını Metin Bahtiyar üstlendi. Sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan oyuncuları izleyiciler oyun bitiminde ayakta alkış yağmuruna tuttu. Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü Ayşe Sipahioğlu Akan, oyuncular Özberk ve Penbeklioğlu’na, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın plaketini takdim etti. Özberk ve Penbeklioğlu, Maltepe’de sahne almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, Başkan Ali Kılıç’a sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

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