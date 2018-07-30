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Maltepe'de sapığı linç etmişlerdi! Savcılık kararını verdi

İstanbul'da 2 kardeşi kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla linç edilen G.B'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri savcılık tarafından serbest bırakılırken, diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:59
Maltepe'de sapığı linç etmişlerdi! Savcılık kararını verdi

Maltepe'de, biri özürlü 2 kardeşi kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla çevredeki vatandaşlar ve esnaf tarafından linç edilen ve 38 yaşındaki G.B.’nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri savcılık tarafından serbest bırakılırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “26.07.2018 tarihinde İstanbul Maltepe'de 2 küçük çocuğu kaçırmaya teşebbüs ettiği iddiası ile halk tarafından linç edilmeye çalışılan G.B. isimli şahıs olay sonrası gözaltına alınmış ve tedavi edilmek üzere hastaneye götürülmüştür. Şüpheli G.B., tedavi olmayı kabul etmemesi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne getirilmiş ve yaklaşık 2-3 saat sonra burada fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamayarak ex olmuştur. Meydana gelen linç olayı ile ilgili olarak savcılık talimatı ile kolluk kuvvetlerince medyaya yansıyan ve civarda bulunan işyerlerine ait kamera kayıtlarının incelemeye alınmıştır. 27.07.2018 tarihinde olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen A.K.B. isimli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca alınan ifadesi sonrası, “Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” (T.C.K. 87/4.mad.) suçunu işlediği iddiası ile adli kontrol istemiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edilmiş ve mahkemece şüpheli hakkında Adli Kontrol Kararı verilmiştir. 28.07.2018 tarihinde ise E.İ. ve A.T. isimli şahıslar olayla ilgili olarak gözaltına alınmış ve Cumhuriyet Başsavcılığı’mıza getirilmiştir. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadeleri sonrası A.T. serbest bırakılırken, E.İ. isimli şahıs ise “Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” suçunu işlediği iddiasıyla tutuklama istemiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edilmiş ve mahkemece şüpheli hakkında Adli Kontrol Kararı verilmiştir. Olayla ilgili soruşturma titizlikle devam etmekte olup civardaki işyeri kameraları ve şüpheli maktulün kaçırmaya çalıştığı çocukların ailesine ait işyerindeki kameraların incelenmesine devam edilmektedir” denildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:59
  1. İstanbul
  2. Sapıklar
  3. Maltepe

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  • saddisaddi1 sa önce
    BENCE SERBEST BIRAKILMALILAR. BU ZATLAR SAYESİNDE ÇOCUKLAR KURTULMUŞTUR. ASLINDA TÜM TOPLUM BÖYLE OLMALIDIR.
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