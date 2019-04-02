Maltepe’de oylar yeniden sayılacak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından seçim usulsüzlüklerine ilişkin yapılan itiraz üzerine Maltepe’de oylar yeniden sayılacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından seçim usulsüzlüklerine ilişkin yapılan itiraz üzerine Maltepe’de oylar yeniden sayılacak.

İstanbul’da seçimlerde meydana gelen usulsüzlüklere ilişkin AK Parti tarafından 39 ilçeye itiraz edilmişti. İlçe seçim kurullarına sunulan itiraz dilekçelerinde geçersiz oyların yeninde sayılması ve hatalı sandık tutanaklarının düzeltilmesi talep edilmişti. Yapılan itirazlar ilçe seçim kurulları tarafından değerlendirmeye alındı.Beykoz, Çekmeköy, Fatih, Çatalca, Şile, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinin ardından Maltepe’de de yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Karar doğrultusunda itiraz edilen sandıklardaki oylar yeninden sayılacak.

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