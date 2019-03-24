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Maltepe’de minibüs kazası: 8 yaralı

Maltepe’de yolcu taşıyan hatlı minibüsün duvara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

24 Mart 2019 Pazar 13:17
Maltepe’de minibüs kazası: 8 yaralı

Maltepe’de yolcu taşıyan hatlı minibüsün duvara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. 3 kişi ayakta tedavi edilirken, sıkışan 2 kişi ve diğer yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.


Maltepe Başıbüyük Caddesi üzerindeki Marmara Eğitim Köyü önünde minibüs kazası yaşandı. Yolcu taşımacılığı yapan özel hatlı minibüsün 25 yaşındaki Yunus K, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybedince minibüs yolun sağında bulunan duvara çarparak durabildi. Araçta sıkışan 2 kişiyi çıkarmak için olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Toplam 8 kişinin yaralandığı kazada 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi ve diğer 3 yaralı ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle olayın meydana geldiği caddede ulaşım durdu. Hasar gören minibüs ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:17
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