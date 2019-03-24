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Maltepe'de minibüs duvara çarptı! Çok sayıda yolcu yaralandı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde sürücüsünün telefonla konuşması nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarpan yolcu minibüsünde bulunan yolculardan 8 kişi yaralandı.

24 Mart 2019 Pazar 14:37
Maltepe'de minibüs duvara çarptı! Çok sayıda yolcu yaralandı

Maltepe Başıbüyük'te yol kenarındaki duvara çarpan yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı. Kazanın minibüs şoförünün telefonla konuşurken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından meydana geldiği iddia edildi.

Kaza Maltepe Başıbüyük Yolu'nda saat 12.00'da meydana geldi. İddiaya göre 34 M 4937 plakalı minibüs sürücüsü Yunus K. (25) seyir halinde telefon ile konuşurken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs yol kenarındaki duvara çarptı. Minibüste 8 kişi yaralanırken, 2 kişi de oturduğu koltukta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Yaralılardan 5'i ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, 3 hafif yaralı ise ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle kapanan yolda minibüsün çekilmesinin ardından normale döndü.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:37
  1. İstanbul
  2. Maltepe
  3. Başıbüyük
  4. Yolcu minibüsü
  5. dolmuş kazası
  6. yaralılar var

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