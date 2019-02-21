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Maltepe’de klasik müzik şöleni

Keman sanatçısı Renel Molla, viyolonsel Engin Şen ve piyanist Burak Tan, “Es Trio” klasik müzik konseriyle Maltepe Belediyesi Prof.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:13
Maltepe’de klasik müzik şöleni

Keman sanatçısı Renel Molla, viyolonsel Engin Şen ve piyanist Burak Tan, “Es Trio” klasik müzik konseriyle Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.


Maltepe Belediyesi’nin şubat ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde topluluk, romantik dönemden günümüze uzanan bir repertuvardan eserler seslendirdi. Müzisyenler, 19. yüzyılın en önemli bestecilerinden Alman müzisyen Felix Mendelssohn ve Rus Pyotr İlyiç Çaykovski’nin eserlerini ustalıkla yorumladı. Müzisyenler romantik dönemin Polonyalı piyanist ve bestecisi Frederic Chopin eserleriyle dinleyicileri büyüledi. 20. yüzyılın klasik müzik bestecilerinden Hans Sitt, Gabriel Rodo ile Friedeman Baruch’tan eserleri de seslendiren topluluk, klasik müzik tutkunlarına Maltepe’de unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:13
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