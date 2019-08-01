Maltepe’de karbon salımına karşı pedal çevirdiler Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, çevre konusunda büyük bir duyarlılık göstererek, karbon salımına karşı bir etkinlik düzenlendi.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, çevre konusunda büyük bir duyarlılık göstererek, karbon salımına karşı bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 50 bisiklet sürücüsü, İBB Maltepe Sahili Spor Tesisleri’nden Kartal sınırına kadar yaklaşık 6 kilometre bisiklet sürdü. Küresel ısınma ve çevresel iklim değişikliklerine karşı duyarlılık göstermek amacıyla düzenlenen etkinliğe, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Eroğlu da katılıp etkinliğin startını verdi. Rengarenk balonlarla bisikletlerin süslendiği etkinliğin sonunda, toplu fotoğraf çektirildi.

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