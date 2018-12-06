Maltepe'de kaldırım çöktü, park halindeki araç askıda kaldı
Sağanak yağmur ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu İstanbul Maltepe'de kaldırım çöktü. Kaldırıma park etmiş bir aracın sol ön tekeri askıda kaldı.06 Aralık 2018 Perşembe 10:14
DHA'nın haberine göre, temel kazma çalışmaları yapılan bir inşaat alanının yanındaki kaldırımda meydana gelen çökmede, kaldırıma park eden bir aracın ön sol lastiği askıda kaldı. Olay yerine zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi içine alınan alandaki aracın kurtarma çalışmaları devam editor.
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