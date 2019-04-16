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Seçim 2019 Sayfası

Maltepe'de kalan sandıkların sayımı sürüyor

İlçede sayım yapan kurul sayısı 6'ya çıkarıldı

16 Nisan 2019 Salı 13:02
Maltepe'de kalan sandıkların sayımı sürüyor

İSTANBUL (AA) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Maltepe ilçe seçim kurullarının tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmasının ardından, oy sayımı yapan kurul sayısı 6'ya çıkarıldı.

Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ilçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine ait oy pusulalarının sayım işlemi devam ederken, İlçe Seçim Kurulu, sayım yapan kurul sayısının artırılmasına karar verdi.

Bu kapsamda kurul sayısı 6'ya çıkarıldı.

Sabah saatlerinden itibaren 123 sandıkla başlayan sayımlarda şu ana kadar 22 sandığın sayıldığı ve sayımın 101 sandıkta sürdüğü belirtildi.

Eklenen sayım kurullarının henüz göreve başlamadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 13:02
  1. Maltepe
  2. sayım

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