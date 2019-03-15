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Maltepe’de indirim çadırına yoğun ilgi

Maltepe’de kurulan Anadolu Yöresel Ürünler ve Ünlü Markalar Çadırı’na akın eden vatandaşlar, fiyatlardaki büyük indirimler karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

15 Mart 2019 Cuma 15:24
Maltepe’de indirim çadırına yoğun ilgi

Maltepe’de kurulan Anadolu Yöresel Ürünler ve Ünlü Markalar Çadırı’na akın eden vatandaşlar, fiyatlardaki büyük indirimler karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Bugün kapılarını açan ve 7 Nisan’a kadar açık kalacak olan fuarda yüzde 70’e varan indirimler olduğu belirtiliyor.


Maltepe’de kurulan Anadolu Yöresel Ürünler ve Ünlü Markalar Çadırı, Cevizli Mahallesi’ndeki Zuhal Caddesi’nde kapılarını açtı. 7 Nisan’a kadar açık kalacak olan fuarda indirimler vatandaşları bekliyor. İlk günden çadırı ziyaret eden vatandaşlar ise fiyat ve seçeneklerden oldukça memnun.


Fuar Organizatörü Cihan Cihan Pektaş, "Bugün itibarıyla Maltepe Cevizli Mahallesi’ndeki Zuhal Caddesi üzerinde fuarımızı açtık. Nisan’ın 7’sine kadar buradayız. Bütün Maltepe’ye ve bütün İstanbul’a hizmet veriyoruz. Yüzde 30, yüzde 40 ve yüzde 70’e kadar varan indirimler burada. Giyim, gıda, ayakkabılarımızda, kemerlerimizde, porselenlerimizde büyük indirimler var. Yöresel ürünler olarak Sivas, Samsun, Karadeniz gibi birçok çeşitli yörelerden geliyor. İlk gün ama yoğun burası. İnsanlar daha duymadı, biz de duyurmaya çalışıyoruz. İlgi şu anda çok yüksek. İnsanlar meraklı, talep var. Bütün Maltepe halkını bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:24
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