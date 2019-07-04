Maltepe’de hastane inşaatı bahçesinde minibüs yandı
Maltepe’de bir hastane inşaatının bahçesinde bulunan minibüste yangın çıktı.04 Temmuz 2019 Perşembe 13:28
Maltepe’de bir hastane inşaatının bahçesinde bulunan minibüste yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Maltepe Başıbüyük’te bir hastane inşaatının bahçesinde bulunan minibüste yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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