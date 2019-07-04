Maltepe’de hastane inşaatı bahçesinde minibüs yandı Maltepe’de bir hastane inşaatının bahçesinde bulunan minibüste yangın çıktı.

Maltepe’de bir hastane inşaatının bahçesinde bulunan minibüste yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Maltepe Başıbüyük’te bir hastane inşaatının bahçesinde bulunan minibüste yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.