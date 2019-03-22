Maltepe’de ‘Fındıklı Yaşam Evi’ hizmete açıldı

Maltepe Belediyesi tarafından vatandaşlara kazandırılan Fındıklı Yaşam Evi Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Maltepe Belediyesinin gerçekleştirdiği törenle Fındıklı Mahallesindeki vatandaşlara kazandırılan ‘Fındıklı Yaşam Evi’nin açılışını yapıldı. Törene Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Parti Meclisi üyesi Serra Kadıgil ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Kılıç, törende yaptığı konuşmanın ardından kurdeleyi keserek yaşam evinin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Başkan Kılıç ile beraberindekiler, yaşam evine girerek içeride gezdi. Başkan Ali Kılıç burada vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Yaşam evinin içerisinde basına açıklama yapan Başkan Kılıç, “Bu Fındıklı’da yaşayan kadın kardeşlerimin talebiydi. Onlarla zaman zaman Maltepe’de bazı etkinliklerde bir araya geliyorum. Bu etkinliklerin birinde hiç ummadığım bir anda kadın kardeşlerimiz toplu bir şekilde ‘Başkanım biz mutlaka bir etüt odalarının olduğu bir kurs yeri istiyoruz’ dedi. Peki nasıl bir kurs yeri istiyorsunuz dediğimde kimi bilgisayar, kimi yabancı dil öğrenmek istiyorum dedi, kimi kitaplar okumak istiyorum gibi önerilerle geldi. Ben de söz vermiştim onlara. Aslında Fındıklı’da yapacağımız önümüzdeki dönem için planladığımız büyük bir yaşam merkezi projemiz var. Mustafa Zengin İlköğretim Okulu’nun önündeki boş alanı değerlendiriyoruz. Burada yine çağdaş Türk kadınının gülen yüzü olan saygı duyduğumuz Bahriye Üçok hocamızın adını taşıyacak bir yaşam merkezini kurmak istiyoruz. Ancak o biraz uzun süreceği için geçici bir süreliğine bu yaşam merkezini kurduk. Burada taziye evimiz var. Gördüğünüz gibi eğitim müdürlüğümüz tarafından organize edilen bir kütüphanemiz var. İstiyoruz ki kadınlarımız buraya geldiklerinde kendilerini rahat hissedebilsinler. Çocuklar için özel bir oda yaptık. Anneler kursa girdiklerinde çocuklar yan tarafta yine uzman arkadaşlarımız tarafından orada gözetim altında tutulacak, oyunlar oynayacaklar. Amacımız Fındıklı’da yaşayan kardeşlerimiz şehir merkezine gidemedikleri için, Maltepe merkezine uzak oldukları için yerinde bu hizmeti getirmekti. Bu gün de buranın açılışını yaptık. Çok anlamlı, çok mutlu olduk. İnsanların desteğini gözlerindeki ışığı görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kere daha gördük” ifadelerini kullandı.