Maltepe’de eski eşiyle tartışan şahıs kafasına silah dayadı Maltepe’de iddiaya göre eski eşiyle tartışan şahıs ardından kafasına silah dayadı.

Maltepe’de iddiaya göre eski eşiyle tartışan şahıs ardından kafasına silah dayadı. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şahsı ikna çabaları devam ediyor.

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