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Maltepe’de eski eşiyle tartışan şahıs kafasına silah dayadı

Maltepe’de iddiaya göre eski eşiyle tartışan şahıs ardından kafasına silah dayadı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:03
Maltepe’de eski eşiyle tartışan şahıs kafasına silah dayadı

Maltepe’de iddiaya göre eski eşiyle tartışan şahıs ardından kafasına silah dayadı. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şahsı ikna çabaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:03
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