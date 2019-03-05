Maltepe’de E-5 karayolu kenarında toprak kayması

E-5 Karayolu Maltepe mevki’inde yol kenarında toprak kayması meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis olay yerine güvenlik şeridi çekti.

E-5karayolu Maltepe mevki’inde bugün öğle saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yol kenarındaki yayalar o bölgede yürümekte zorlandı. Polis tedbir amaçlı olarak bölgeye güvenlik şeridi çekti.

Oradan geçmekte zorlanan yaşlı bir vatandaş; "Her gün düzenli olarak aşağıdaki yoldan yürüyorduk ama şu anda orası kaymış yol geçit vermiyor onun için yukarıdan geçiyoruz” dedi.