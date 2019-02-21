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Maltepe’de bir kişi restorant çalışanını silahla yaraladı

Maltepe’de bir lokantada bir kişi, mekandaki bir çalışanı silahla bacağından vurarak yaraladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:21
Maltepe’de bir kişi restorant çalışanını silahla yaraladı

Maltepe’de bir lokantada bir kişi, mekandaki bir çalışanı silahla bacağından vurarak yaraladı. Ardından şahıs olay yerinden kaçarken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Polisin incelemesi sürüyor.


Olay Maltepe İdealtepe Mahalle’si Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir restorantta öğle saatlerinde meydana geldi. Mekan içerisinde bulunan bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü mekan çalışanlarından birini silahla bacağında vurarak yaraladı. Daha sonra şahıs olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralı adamı tedavi edilmek üzere Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:21
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