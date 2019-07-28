Maltepe’de bir dünya üniversitesi öğrencilerini bekliyor

Bin dönümlük bir arazi üzerinde kurulu olan üniversite, fakülte/yüksekokul binalarının dışında açık amfileriyle, spor merkezleriyle, öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarına cevap veren tüm mekânlarıyla, Marmara Eğitim Köyünde, doğanın içinde öğrencilerini karşılıyor.

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrencileri yerleşkesinde ağırlayıp, bilgi ve kültür alışverişinde bulunmalarını sağlayarak, küresel sorunlara çözüm aramalarında onlara rehberlik eden üniversite farklı sektörlerin buluşma mekânı olurken, hemen her akademik birimin kendine özgü uygulama alanları bulunuyor.

Her fakülte ayrı bir değer

l İletişim Fakültesinde bulunan kapalı ve açık plato ve stüdyolarda öğrenciler kendi alanlarıyla ilgili uygulamalı eğitim alabiliyorlar. Ayrıca öğrenciler, Türkiye’nin en köklü yapım firmalarınca kiralanan stüdyolarda staj yapma olanaklarına da sahip oluyorlar.

l Çizimin, el becerilerinin, teknolojinin çok önemli bir yer tuttuğu Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde de “Hangar”da mimar adayları derslerde aldıkları kuramsal bilgilere ek olarak uygulamalar yapıyor ve dünya mimarisinin önde gelen isimlerini düzenlenen uluslararası çalıştaylar çerçevesinde burada ağırlıyorlar.

l Ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli hukukçular yetiştirmeyi hedefleyen Maltepe Üniversitesi, “Sanal Mahkeme Salonu”yla öğrencilerine gözlem yapma şansı tanıyor.

l Tıp Fakültesi öğrencileri üniversitenin gerek Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde gerekse de araştırma merkezlerinde, gece gündüz demeden etkin bir biçimde çalışmalarını sürdürüyorlar.

l Her geçen gün dünyayı değiştirmeyi amaçlayan ve sürekli olarak laboratuvar sayısını artıran Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiyle, iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle öğrencilerini buluşturan İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesiyle, insana ve topluma dokunmayı ilke edinen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesiyle, Hemşirelik Yüksekokuluyla, en yetkin öğretmenleri eğitim dünyasına katmayı amaçlayan Eğitim Fakültesiyle, farklı alanlarda sanat insanlarına yol açıcı olmayı birincil görevi sayan Güzel Sanatlar Fakültesiyle Maltepe Üniversitesi nitelik ve nicelikçe büyümeyi hedefliyor.

Güçlü akademik kadro

Maltepe Üniversitesi; güçlü akademik kadrosuyla, Türkçe ve İngilizce öğretim programlarıyla, çok sayıda yabancı dil dersleriyle, araştırma ve uygulama merkezleriyle öğrencilerinin çağın gerekleri doğrultusunda yetişmesine büyük katkı sağlıyor. Üniversite yönetimi pazartesi akşamına kadar sürecek olan tercih günlerinde tüm adayları yerleşkelerine davet ediyor.