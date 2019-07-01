Maltepe’de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin alındığı iddia edildi. Polis AVM’ye giriş çıkışları kapattı.
Maltepe’de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin alındığı iddia edildi.
01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:34
Maltepe’de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin alındığı iddia edildi. Polis AVM’ye giriş çıkışları kapattı.
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