Maltepe’de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin alındığı iddia edildi. Polis AVM’ye giriş çıkışları kapattı. Maltepe’de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin alındığı iddia edildi.

Maltepe’de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin alındığı iddia edildi. Polis AVM’ye giriş çıkışları kapattı.

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