Maltepe’de AVM’de intihara teşebbüs eden silahlı şahsın gözaltına alınma anı kamerada Maltepe’de bir alışveriş merkezinde eşiyle tartıştıktan sonra silahını kafasına dayayarak intihar teşebbüsünde bulunan şahsın özel harekat ekiplerince yere yatırılarak gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe’de bir alışveriş merkezinde eşiyle tartıştıktan sonra silahını kafasına dayayarak intihar teşebbüsünde bulunan şahsın özel harekat ekiplerince yere yatırılarak gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe’de bir alışveriş merkezinde eşiyle tartışan Hikmet Ö.(31) yanındaki silahı kafasına dayayarak intihara teşebbüs etti. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edilirken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Silahlı şahıs, polisin ikna çabaları sonucunda intihardan vazgeçerek teslim oldu. Özel harekat ekipleri, şahsı yere yatırıp kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Özel harekat ekiplerinin şahsı yere yatırarak gözaltına aldığı anlar alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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