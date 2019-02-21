Maltepe’de ‘Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu’ yapıldı

Maltepe Üniversitesi’nde ‘Aile Hukukunda Güncel Sorunlar’ adlı bir sempozyum gerçekleştirildi. Etkinliğe Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Şahin Karasar, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan ve birçok akademisyen katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Maltepe Üniversitesi içerisinde bulunan bir otelde ‘Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu’ adlı bir etkinlik düzenlendi. İki oturumda gerçekleştirilen sempozyumda aile hukuku ve aile hukukunun günümüzdeki durumu ele alındı. Sempozyumun açılış konuşmalarını Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Şahin Karasar, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan yaptı. Daha sonra sempozyumda, Türkiye’nin farklı üniversitelerinin hukuk fakültelerinden birçok akademisyen konuşmalarını yaptılar.

Açılış konuşmasını yapan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Şahin Karasar; “Aile toplumun temel yapı taşı. Son zamanlarda teknolojik gelişmeler tüketim olgusunun hayatımıza hakim olması, aile kurumunda yaşananların da farklılaşmasına yol açtı. Bu noktada mili manevi değerlerimiz adeta unutulma noktasına geldi. Evin içerisinden bile neredeyse birbirimizle sosyal medya üzerinden haberleşeceğiz. Burada tabii hukuk aile düzeninin korunması noktasında önemli bir rol üstleniyor.” dedi.

Daha sonra konuşma yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan; “Biz Yargıtay olarak hukuk muhakemeleri kanununun 33. Maddesi gereğince hakim Türk hukukunu uygular emredici hükümdür bu. Biz yasaları odluğu gibi uygulamak zorundayız. Önümüze gelen yüzlerce kararda olan hukuku uygulamaya devam ediyoruz. Benim hayallerim başka, hukuk anlamında olması gerektiklerini düşündüklerim başka, imzaladıklarım başka. Çünkü olan hukuku uygulamam lazım. Benim kararlarıma karşı tüm hakimlerin direnme hakları var.” İfadelerini kullandı.

Sempozyuma konuşması olarak katılan Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Vardar Hamamcıoğlu; “Ortak velayet çok tartışılan bir karar. Kanuna baktığımızda çocuk ana babanın velayet altındadır. Bu ana babanın evli olduğu durumları kapsıyor. Ana babanın evli olmadığı durumlarda ikili bir ayrım var kanunda. 336’da ana baba evli değilse velayet kime aittir düzenlemesi varken 337’de ana baba evli değilse ve hiç evlenmemişse velayet kime ait olur şeklinde düzenleme yapmıştır.” dedi.

Sempozyuma konuşmacı olarak katılan akademisyenlerin yanı sıra ok sayıda dinleyici de katıldı.