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Maltepe’de 14 Şubat’ta 15 çift dünya evine girdi

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Maltepe’de nikah bereketi yaşandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:56
Maltepe’de 14 Şubat’ta 15 çift dünya evine girdi

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Maltepe’de nikah bereketi yaşandı. Maltepe Belediyesi’ne başvuran 15 çift Sevgililer Günü’nde dünya evine girdi. Çiftlerin nikahını, Belediye Başkanı Ali Kılıç kıydı.


Maltepe Belediyesi Küçükyalı Evlendirme Dairesi’nde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşandı. 14 Şubat’ta dünya evine girmek isteyen 15 çift, nikah salonuna koştu. Evlenmek için nikah dairesine gelenleri ise Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç karşıladı. Başkan Kılıç’ın bu sürprizi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen çiftlerin mutlulukları ise gözlerinden okundu. Sevgililer Günü’nün anlamına yakışır bir güne şahitlik ettiklerini ifade eden Kılıç, çiftelere ömür boyu mutluluklar diledi. Kılıç, “Böylesi anlamlı bir günde, yüreğini sevgiye açan vatandaşlarımızın dünya evine girmelerine şahitlik ettiğim için mutluyum. Allah hepsinin bahtını açık etsin. Uzun ve mutlu ömürleri olsun. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine bağlı, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni geleceğe taşıyacak çocuklar yetiştirsinler. Allah yüreklerinden sevgiyi, bedenlerinden sağlığı eksik etmesin” dedi.


Nikah Tazelediler


Başkanı Ali Kılıç tarafından nikahları kıyılan Musa Cömert ve Şule Çetin çifti, “Birbirimizi çok seviyoruz. Evlilik planları yaparken dedik ki ömür boyu gülümseyerek anımsayacağımız bir nikahımız olsun istedik. Maltepe Belediyesi bu isteğimizi kırmadı. Bizim için önemli olan bu günde bizi yalnız bırakmadığı için Ali Başkan’a da çok teşekkür ediyoruz. Tüm çiftlerin Sevgililer Günü kutlu olsun” diyerek duygularını ifade etti. Sevgililer Günü’nün unutulmaz çifti ise 67 yaşındaki Ali ve 63 yaşındaki Zerrin İnandım oldu. 35 yıldır evli olan İnandım çifti, Sevgililer Günü’nde birbirlerine anlamlı bir hediye vererek, nikah tazeledi. Kılıç’ın nikahlarını kıydığı çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:56
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