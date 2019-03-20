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Maltepe “Yaşam Vadisi” ile nefes alacak

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, birçok etkinliğe uygun planlanan Yaşam Vadisi’nde çocuk köyünün de kurulacağını açıkladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:51
Maltepe “Yaşam Vadisi” ile nefes alacak

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, birçok etkinliğe uygun planlanan Yaşam Vadisi’nde çocuk köyünün de kurulacağını açıkladı.


Maltepe’ye 135 bin metrekare büyüklüğünde, içinde çocuk köyü, yürüyüş parkuru, spor sahaları, gözlem kulesi, piknik, paintball, at eğitim ve izcilik alanlarıyla kır kahvesi ve lokantasının bulunduğu “Yaşam Vadisi” geliyor.


Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepelilerin rahat nefes alabileceği projeyle, pek çok etkinliği orman içerisinde doğa ile baş başa yapma olanağına kavuşacaklarını söyledi. Kılıç’ın açıklamasına göre, “Maltepe Yaşam Vadisi” projesi için Orman Bakanlığı’ndan 135 bin metrekarelik bir alan kiralandı. Vatandaşların doğa ile baş başa kalabileceği, şehrin günlük stresinden kurtulup çeşitli etkinliklerle rahatlayabilecekleri bir alan olarak düşünülen proje kapsamındaki “Çocuk Köyü”nde, mesire yerlerine uygun şekilde iki çocuk oyun alanı yer alacak. Bu alanın ilk kısmında çocuklar, doğa içinde doğal malzemelerden üretilmiş ve hayal güçlerini geliştirebilecekleri, bunun yanında fiziksel gelişimlerini de destekleyecek ekipmanlar ile güzel bir vakit geçirecek. Proje alanının kuzeyine konumlandırılmış, çim alan üzerine tasarlanmış, çim amfi ve ahşap etkinlik sahnesini de içeren ikinci alandaysa, çocuklara kendi yeteneklerini sergileme şansı verilecek.



Çocuk köyü ve gözlem kulesi


Alanda çocuk köyünün yanı sıra, alanın flora ve faunasıyla ilgili bilgi verilecek ziyaretçi tanıtım merkezi, bin 350 metre uzunluğunda orman içerisinde yürüyüş parkuru, özel tasarlanmış piknik üniteleri, çeşmeleri, büfe ve tuvaletleriyle piknik alanları ve halı saha, basketbol sahası, soyunma odaları ve tuvaletlerin bulunduğu spor sahaları ve mescit de yer alacak. Bölgede yaşayan kuş türlerinin izlenebileceği, doğal malzemelerden orman dokusu ile uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış “Gözlem Kulesi”, sadece fiziksel değil zihinsel açıdan da faydalı bir strateji oyunu olan paintball alanı, öğrencilere doğa sevgisi aşılamak için oluşturulmuş, her türlü olanağa sahip şekilde günübirlik ya da uzun süreli kullanıma hazır izcilik alanı da vadideki yerini alacak. Ziyaretçilerin her türlü yeme içme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak için, orman dokusu ile uyumlu doğal malzemelerden yapılacak olan binaları kapsayan ve her iki tesisi de 300’er metrekare alana sahip olan “Kır Kahvesi” ve “Kır Lokantası” da, proje kapsamında yer alacak.



Maltepeliler stres atacak


Projeyle ilgili açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “5 yıl süren ilk dönemimizde Maltepemizin önemli sorunlarından olan kentsel dönüşüm ve yeşil alan projelerine mesai ayırdık. İkinci dönemimizde,Maltepe’nin çehresini değiştirecek bir yaşam vadisi projesiyle, ilçe sakinlerimiz için günlük hayatın stresinden uzakta yorgunluklarını atacakları ve gülüp eğlenebilecekleri bir mekân yapmak istiyoruz. Bu amaçla çalışmalarımıza başladık. Yaşam Vadisi, küçüğünden büyüğüne tüm Maltepelilere, hatta civar ilçelerdeki vatandaşlarımıza da hizmet edecek bir büyüklükte ve güzellikte olacak. Bu projemizi süratle bitirip halkımızın hizmetine kısa zaman içerisinde sunacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:51
  1. doğa
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